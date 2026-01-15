Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:39

Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler: Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Miraç; Hz. Muhammed (s.a.v.) göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Bu geceyi müslüman alemi dua ve ibadetlerle karşılarken aynı zamanda Diyanet önerilerine göre bu gecede yapılaması gereken çeşitli ibadetleri de yerine getirir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, kandil gecesinde yapılacak ibadetler...

Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler müslüman aleminin gündeminde. Kandil gecesini ibadet ederken değerlendirmek isteyenler bu geceye özel kılınacak namaları, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ

Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

  • Lâ ilâe illallah
  • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
  • Estağfirullah
  • Sübhanallah
  • Elhamdülillâh
  • Allahu ekber
  • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
  • Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim