Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
06:09
Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri
Diyanet dini günler takvimine göre yılın ikinci kandili için geri sayım başladı. İslam aleminin ibadetle dolu geçireceği bu özel gün Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme hadisesiyle anılan bu güne dair araştırmalar hız kazandı. Peki, kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, Miraç Kandili 2024 tarihi...