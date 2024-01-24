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Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 06:09

Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

Diyanet dini günler takvimine göre yılın ikinci kandili için geri sayım başladı. İslam aleminin ibadetle dolu geçireceği bu özel gün Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme hadisesiyle anılan bu güne dair araştırmalar hız kazandı. Peki, kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, Miraç Kandili 2024 tarihi...

Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek belli oldu. Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen bu özel günde yapılacaklar gündemde. Diyanet kandil günleri takvimi üzerinde araştırılan tarihler şimdiden işaretlendi. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki kelime oldukça özel bir hadiseyi karşılıyor. İşte, kandil tarihi...

Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

ÜÇ AYLAR BAŞLADI!

Üç aylar başlangıcı 2024 Recep ayı ile birlikte idrak edilmeye başladı. Recep ayının ilk günü (1 Recep), 12 Ocak Cuma günü oldu.

Hicri takvime göre; 11 Şubat 2023'de Şaban ayı ve en son 11 Mart tarihinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlayacak.

Miraç Kandili ise Recep ayının 27. gecesi olacak.

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Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, bu sene 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

Kandil ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili tarihi, anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

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