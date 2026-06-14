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Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:40
Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV'de!
Kar Masalı filmi, bu akşam TV'de izleyiciyle buluşuyor. Aile ilişkileri, aşk ve beklenmedik gelişmelerle şekillenen hikâye, bir tatil sürecinde yaşanan olayları konu alıyor. 2024 yapımı filmin yönetmenliğini Erkan Özcan, senaristliğini ise Seçil Çömlekçi üstleniyor. Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor.