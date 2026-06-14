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Haberler Fotohaber Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:40

Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV'de!

Kar Masalı filmi, bu akşam TV'de izleyiciyle buluşuyor. Aile ilişkileri, aşk ve beklenmedik gelişmelerle şekillenen hikâye, bir tatil sürecinde yaşanan olayları konu alıyor. 2024 yapımı filmin yönetmenliğini Erkan Özcan, senaristliğini ise Seçil Çömlekçi üstleniyor. Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV’de!

Kar Masalı filmi, bu akşam TV'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Ahmet Kayakesen'in yer aldığı yapım, bir tatil sırasında gelişen olayları konu alıyor. Yayın akışında yer almasıyla birlikte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detayları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV’de!

KAR MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kar Masalı, annesinin kendisine zengin bir eş bulma planlarından habersiz olan Derya'nın hikâyesini konu alıyor. Derya, sıradan bir tatil geçireceğini düşünerek ailesiyle birlikte lüks bir otele gider. Ancak bu tatil, annesinin gizli planları nedeniyle beklenmedik olaylara sahne olur. Tatil boyunca hem romantik gelişmeler yaşanır hem de aile bireyleri sürprizlerle karşı karşıya kalır. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren film, sıcak hikâyesiyle dikkat çekiyor.

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Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV’de!

KAR MASALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslı Bekiroğlu

Ahmet Kayakesen

Tuna Arman

Ali Rıza Tanyeli

Ceren Taşcı

Selahattin Taşdöğen

Başak İlhan

Baran Andiç

Buse Özcan

Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi bu akşam TV’de!

KAR MASALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kar Masalı filmi 2024 yılında vizyona girmiş ve 30 Ağustos 2024'te sinemaseverlerle buluşmuştur. Çekim yerlerine dair resmi ve net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Yapımda ağırlıklı olarak otel ve tatil temalı sahneler yer alırken, çekim lokasyonlarıyla ilgili kesin bir açıklama bulunmamaktadır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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