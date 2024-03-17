Giriş Tarihi: 17.03.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
22:52
KARAMAN'DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?
Son dakika Karaman'da hissedilen deprem haberi geldi. Ayrancı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Karaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları