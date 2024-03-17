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Haberler Fotohaber KARAMAN'DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 22:52

KARAMAN'DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

Son dakika Karaman'da hissedilen deprem haberi geldi. Ayrancı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Karaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

KARAMAN’DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 00.59'da merkez üssü Ayrancı olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Karaman'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

KARAMAN’DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

SON DAKİKA KARAMAN DEPREM!

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Bogecik- Ayrancı (KARAMAN)

Tarih:2024-03-17

Saat:20:34:15 TSİ

Derinlik:5.0 km

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KARAMAN’DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KARAMAN’DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KARAMAN’DA DEPREM 17 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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