Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim "Suzan ölüyor mu?" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 00:27

Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim "Suzan ölüyor mu?" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son olarak ATV'de 113.bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Şengül'ün ölümü tüm aileyi derinden etkilemiştir. Gençlik, dram, romantik, aksiyon türlerindeki yapım heyecanı yüksek ve duygu dolu sahnelerle karşımıza çıkıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kardeşlerim 114. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim Suzan ölüyor mu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Anne ve babalarını kaybedip hayatta yalnız başına kalan kardeşler annelerini kaybeden kuzenlerine destek oluyor. Bu sezonda yeni karakterlerin de eklenmesiyle hikayesini her geçen gün güçlendiren dizinin 114. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim Suzan ölüyor mu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisi 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM DİZİSİ FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim Suzan ölüyor mu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 113.BÖLÜM ÖZETİ

"Biz Oğulcan ve Aybike'yi nasıl toparlayacağız?"

"Yükü kardeş olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler

Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim Suzan ölüyor mu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar

Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Tolga ve Oğulcan birbirlerinin yaralarına sara ve destek olurlar.

Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim Suzan ölüyor mu? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

SON DAKİKA