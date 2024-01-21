Giriş Tarihi: 21.01.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
00:27
Kardeşlerim 114.bölüm fragmanı || Kardeşlerim "Suzan ölüyor mu?" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son olarak ATV'de 113.bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Şengül'ün ölümü tüm aileyi derinden etkilemiştir. Gençlik, dram, romantik, aksiyon türlerindeki yapım heyecanı yüksek ve duygu dolu sahnelerle karşımıza çıkıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kardeşlerim 114. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?