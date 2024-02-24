Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
20:31
KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM CANLI İZLE LİNKİ || “Ablamla senin hediyen mi abi?” Kardeşlerim 118. bölüm ATV ile canlı izle
ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi kardeşlerim bu akşam da 118. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide son bölümde Asiye'nin ölümü tüm aileyi sarmıştı. Bundan sonra kardeşler ne yapacak, kardeşlerin bundan sonraki yolu ne olacak? sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim 118. bölüm ATV ile canlı izle