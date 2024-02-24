KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM CANLI İZLE LİNKİ || “Ablamla senin hediyen mi abi?” Kardeşlerim 118. bölüm ATV ile canlı izle

KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM ÖZETİ

Eren ailesi bir kez daha kayıpla sınanıyor...

"Cennette bir melek eksik olmalı; çünkü sen, benimle buradasın…"

İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.