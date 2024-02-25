Giriş Tarihi: 25.02.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
01:37
Kardeşlerim 119. bölüm fragmanı yayında mı? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?
Son olarak ATV'de 119.bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Celil Nalçakan, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete ve Yiğit Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Asiye'nin ölümü herkesi derinden etkilemiştir. Gençlik, dram, romantik, aksiyon türlerindeki yapım heyecanı yüksek ve duygu dolu sahnelerle karşımıza çıkıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kardeşlerim 119. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?