Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı. ATV'nin dram, gençlik ve romantik türdeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 121. Bölümde kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını çıkarmak için kolları sıvar. Son sahnede ise Akif'in bıçaklı bir kişiyle tartıştığı yaşadığı görülür. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, ATV ile Kardeşlerim 122. Bölüm fragmanı izle ekranı!