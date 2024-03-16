Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
23:05
Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kardeşlerim 122. yeni bölüm fragmanı izle ekranı seyircilerin gündemindeki yerini aldı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 121. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk ve Yiğit Koçak'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Akif, Ömer'e anne ve babasını öldürdüğünü itiraf eder. Ömer ise duydukları karşısında dehşet içindedir. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...