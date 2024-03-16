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Haberler Fotohaber Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 23:05

Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 122. yeni bölüm fragmanı izle ekranı seyircilerin gündemindeki yerini aldı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 121. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk ve Yiğit Koçak'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Akif, Ömer'e anne ve babasını öldürdüğünü itiraf eder. Ömer ise duydukları karşısında dehşet içindedir. Bu sahneler sonrası gelecek bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı. ATV'nin dram, gençlik ve romantik türdeki dizisi yine duygu ve heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. 121. Bölümde kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını çıkarmak için kolları sıvar. Son sahnede ise Akif'in bıçaklı bir kişiyle tartıştığı yaşadığı görülür. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, ATV ile Kardeşlerim 122. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının dördüncü sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kardeşlerim, 121. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM ÖZETİ

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar.

Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı: ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir.

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