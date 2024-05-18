YENİ BÖLÜM! Kardeşlerim 129. bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle full HD

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.