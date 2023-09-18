KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahlar patladı! Celil Nalçakan Kardeşlerim'den ayrıldı mı, yeni sezonda var mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dördüncü sezon ilk bölümde arabayla kaza yapan Doruk, hayatını kaybetti. Doruk'un ölümü sonrası Akif, kendine zarar vermek istedi ve silahlar patladı. Bu şok sahne sonrası Kardeşlerim Akif öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı, yeni sezonda yok mu?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Kardeşlerim Akif öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!