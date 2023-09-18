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Haberler Fotohaber KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahlar patladı! Celil Nalçakan Kardeşlerim'den ayrıldı mı, yeni sezonda var mı?
Giriş Tarihi: 18.09.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:47

KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahlar patladı! Celil Nalçakan Kardeşlerim'den ayrıldı mı, yeni sezonda var mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dördüncü sezon ilk bölümde arabayla kaza yapan Doruk, hayatını kaybetti. Doruk'un ölümü sonrası Akif, kendine zarar vermek istedi ve silahlar patladı. Bu şok sahne sonrası Kardeşlerim Akif öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı, yeni sezonda yok mu?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Kardeşlerim Akif öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Kardeşlerim Akif öldü mü, yok mu? Kendine zarar verdi! Kardeşlerim Akif Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Kardeşlerim Akif öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dram türündeki dizisi 16 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezon ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 95. bölümde Akif, oğlu Doruk'u kaybettikten sonra kendine zarar vermek istemişti. Elinde silah olduğu görülmüş ve bölüm sonunda silah sesi duyulmuştu. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı, yeni sezonda olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ATV ile Kardeşlerim Akif öldü mü, yaşıyor mu, yeni sezonda var mı yok mu? İşte, detaylar...

Kardeşlerim Akif öldü mü, yok mu? Kendine zarar verdi! Kardeşlerim Akif Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ! ONUR SEYİT YARAN KARDEŞLERİM'DEN AYRILDI

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Son bölümde, Melisa'nın Kadir'e çarpıp ölümüne sebep olduğunu öğrenen Doruk hayatının şokunu yaşadı.

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Kardeşlerim Akif öldü mü, yok mu? Kendine zarar verdi! Kardeşlerim Akif Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Gözyaşları içindeki Doruk aracında hareket halindeydi. Yolda aniden bir kadın ve çocuk karşısına çıkınca onlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Doruk Atakul arabada savruldu.

Kardeşlerim Akif öldü mü, yok mu? Kendine zarar verdi! Kardeşlerim Akif Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Aracın camları kırıldı, adeta hurdaya döndü. Araba ağır hasar aldı. Doruk Atakul, hayatını kaybetti. Böylece 3 sezon boyunca Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran, yapıma veda etmiş oldu.

Kardeşlerim Akif öldü mü, yok mu? Kendine zarar verdi! Kardeşlerim Akif Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ?

Doruk'un ölümünün ardından kendine zarar vermek isteyen Akif, kafasına silahı dayadı. 95. bölüm son sahnede silah sesi duyulurken Asiye'nin endişe dolu yüzü ekranlara getirildi.

Şok sahne sonrası Kardeşlerim Akif öldü mü, yaşıyor mu soruları yanıt aramaya başladı.

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