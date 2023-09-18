KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ, yaşıyor mu? Silahlar patladı! Celil Nalçakan Kardeşlerim'den ayrıldı mı, yeni sezonda var mı?

Kardeşlerim Akif öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dram türündeki dizisi 16 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezon ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 95. bölümde Akif, oğlu Doruk'u kaybettikten sonra kendine zarar vermek istemişti. Elinde silah olduğu görülmüş ve bölüm sonunda silah sesi duyulmuştu. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Celil Nalçakan diziden ayrıldı mı, çıktı mı, yeni sezonda olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ATV ile Kardeşlerim Akif öldü mü, yaşıyor mu, yeni sezonda var mı yok mu? İşte, detaylar...