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Haberler Fotohaber Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:56

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerini Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu'nun paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler üç gündür yayınlarına ara verirken gözler ATV yayın akışı Cumartesi listesine çevrilmiş durumda. 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı dram türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. İzleyiciler, 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı Cumartesi listesi kontrollerine başladı. Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 100. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sevilen yapımın yeni bölümü için geri sayım sürerken milli yas ilan sebebiyle ara verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son üç gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise her Cumartesi günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kardeşlerim dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

21 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

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Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI | 21 EKİM CUMARTESİ

10.00 Ateş Kuşları

13.00 Kardeşlerim

16.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim

00.20 Aldatmak

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM ÖZETİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

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