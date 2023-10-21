Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Yas sebebiyle son üç gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise her Cumartesi günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kardeşlerim dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

21 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ancak bir son dakika karar değişikliği ile yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.