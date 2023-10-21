Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerini Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu'nun paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milli yas nedeniyle diziler üç gündür yayınlarına ara verirken gözler ATV yayın akışı Cumartesi listesine çevrilmiş durumda. 21 Ekim 2023 ATV yayın akışı dram türündeki yapımın izleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…