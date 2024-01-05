Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 6 Ocak ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim 112. bölümü ile ekrana gelecek. 6 Ocak atv yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatinde Kirpi Sonic yabancı sinema filmi televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Kardeşlerim yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.