Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 6 Ocak ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:00
Kardeşlerim dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi günleri ekrana gelen yapımın 112. bölümü bekleniyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu'yu başrolde buluşturan sevilen diziyle ilgili Kardeşlerim yarın yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…