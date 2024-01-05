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Haberler Fotohaber Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 6 Ocak ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:00

Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 6 Ocak ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kardeşlerim dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi günleri ekrana gelen yapımın 112. bölümü bekleniyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu'yu başrolde buluşturan sevilen diziyle ilgili Kardeşlerim yarın yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 6 Ocak Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

Her hafta cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim 112. bölümü ile ekrana gelecek. 6 Ocak atv yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatinde Kirpi Sonic yabancı sinema filmi televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Kardeşlerim yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 6 Ocak Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

ATV yayın akışında yer alan bilgiye göre 6 Ocak 2024 Cumartesi günü Kardeşlerim dizisinin yayın saatinde Kirpi Sonic yabancı sinema filmi (TV'de ilk kez) ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 6 Ocak Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

ATV 6 OCAK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 Safir

16:00 Yıldızlar Bana Uzak

19:00 Atv Ana Haber

Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 6 Ocak Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

20:00 Kirpi Sonic
21:55 Joker
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:20 Kuruluş Osman

Kardeşlerim bu hafta var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 6 Ocak Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eren kardeşler kayıp paraları arıyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

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