ŞOK SAHNE! KARDEŞLERİM ÖMER ÖLDÜ MÜ? ATV ile Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak diziden ayrıldı mı, hikayesi sona mı erdi?

Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerlerken, Elif'in gönlünü kazanmak için çaba sarf eden Oğulcan, romantik hamlelerine pes etmeden devam eder.

Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar.

Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.