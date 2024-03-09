Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
23:05
KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
Kardeşlerim 121. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi son olarak 120. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Oyuncu kadrosunda Celik Nalçakan, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır almıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler.