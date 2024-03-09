KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

KARDEŞLERİM 120. BÖLÜM KONUSU

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar. Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır.