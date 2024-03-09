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Haberler Fotohaber KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 23:05

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Kardeşlerim 121. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi son olarak 120. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Oyuncu kadrosunda Celik Nalçakan, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır almıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler.

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Melis Minkari, Recep Usta, Cihan Şimşek gibi başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kardeşlerim 121. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

KARDEŞLERİM İZLE

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

9 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

KARDEŞLERİM 120. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşlerim 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

KARDEŞLERİM 120. BÖLÜM KONUSU

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar. Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır.

KARDEŞLERİM 121. BÖLÜM FRAGMANI heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır. Süsen ile Aybike, Ataman Koleji'nde yapılacak sürpriz bir turnuvaya katılmak için hırs yaparlar. Hayatıyla ilgili ciddi bir bilgi öğrenen Akif neye uğradığını şaşırırken, Cansu ve Aybike arasındaki gerginlik, Orhan'ı kahreden bir kazaya yol açar.

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