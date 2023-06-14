Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri
Giriş Tarihi: 14.06.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 22:31

Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

Öğretmen karne görüşleri, yaz tatili öncesi en çok araştırılan konular arasına yer alıyor. Bu noktada "Lise, ortaokul ve ilkokul başarılı ve başarısız öğrenci için motive edici karne görüşleri örnekleri nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Öğrencilere verilen karnelerde yer alan bu kısa ve anlamlı sözler ile kişilerin yeni eğitim öğretim yılına daha motive olmuş bir şekilde gelmesi sağlanabiliyor. İşte 2022-2023 eğitim yılı 2. Dönem için Öğretmen karne görüşleri ile ilgili bazı öneriler…

Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

Öğrenciler yaz tatili için adeta gün sayarken bunun haricinde eğitimciler, öğrencileri için Öğretmen karne görüşleri araştırmasına çıktı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin 2. Dönemde gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu yazıları haberimizin içeriğinde derledik. Peki, en farklı ve güzel karne görüşleri önerileri nelerdir? İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici başarılı ve başarısız öğrenci karne görüşleri…

Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

ÖVGÜ YAZILARI

Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun. İşleyen demir ışıldar.

Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

Karne görüşleri sözleri için öneriler: 2023 Başarılı başarısız Mezun olacak öğrenciler için lise, ortaokul ve ilkokul motive edici, anlamlı karne görüşü sözleri

UYARI YAZILARI

Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

SON DAKİKA