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Haberler Fotohaber KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:07

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak'ta karnelerine kavuştu. Akabinde ise karne hediyesi olarak para yardımı verileceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Başarı Teşvik Programı kapsamında dereceye giren öğrencilere belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı yönündeki iddianın kaynağını araştıran öğrenciler ve velileri, karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla beraber 15 günlük yarıyıl tatil resmen başlamış oldu. Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği ile ilgili ifadeler de gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda konu ile ilgili olarak "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Hal böyleyken takdir teşekkür alan öğrenciler, bu yılki başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara karne yardımı verilecek mi?

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda dereceye giren öğrenciler için açıklama yapmıştı.

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

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KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu sene Başarı Teşvik Programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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