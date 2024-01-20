KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Başarı Teşvik Programı ile takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı var mı, verilecek mi?

Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:07
2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak'ta karnelerine kavuştu. Akabinde ise karne hediyesi olarak para yardımı verileceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Başarı Teşvik Programı kapsamında dereceye giren öğrencilere belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı yönündeki iddianın kaynağını araştıran öğrenciler ve velileri, karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.