KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu sene Başarı Teşvik Programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.