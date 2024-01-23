Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:02
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?
19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte 15 günlük sömestr tatili başladı. Akabinde ise karne hediyesi olarak para yardımı verileceği iddiası gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve velileri, Başarı Teşvik Programı kapsamında sınıflarında dereceye giren öğrencilere belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı yönündeki iddianın kaynağını araştırmaya devam ediyor. Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır sorusu bu noktada yanıt arıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı yapılacak mı? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.