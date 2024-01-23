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Haberler Fotohaber KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:02

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte 15 günlük sömestr tatili başladı. Akabinde ise karne hediyesi olarak para yardımı verileceği iddiası gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve velileri, Başarı Teşvik Programı kapsamında sınıflarında dereceye giren öğrencilere belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı yönündeki iddianın kaynağını araştırmaya devam ediyor. Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır sorusu bu noktada yanıt arıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı yapılacak mı? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alanlara devlet desteği verileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar başarı desteği vereceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama doğrultusunda bu dönem takdir teşekkür alan öğrenciler, başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tutarı gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir teşekkür alanlara karne yardımı verilecek mi? İşte, detaylar

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda dereceye giren öğrenciler için açıklama yapmıştı.

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

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KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu sene Başarı Teşvik Programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana para yardımı gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?

OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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