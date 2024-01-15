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Haberler Fotohaber Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:20

Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

Karneler ve belgeler 19 Ocak Cuma günü verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başarı puanına göre karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanacak. Not ortalaması 70.00-85.00 üzeri olanlar belge almaya hak kazanırken ortalaması yetmesine rağmen herhangi bir dersi 50.00 altında olan öğrenciler belge alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki; tek dersten kalınca belge alınır mı, karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, Takdir ve Teşekkür belgesi almak için gereken şartlar…

Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

Okullarda son haftaya girilmesi ile öğrencileri karne heycanı sardı. Karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapan öğrenciler karnede 1 olursa belge alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri, başarı belgesi alabilmek için birtakım şartları sağmaları gerekmektedir. Peki, karnede zayıf olursa teşekkür-takdir alınır mı?

Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.

Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.

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Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

KARNEDE 2 OLURSA TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR MI?

Karnesinde Türkçe ve Matematik derslerinden biri veya ikisi birlikte 2 gelen öğrenci karnesinde teşekkür belgesi alamaz.

Türkçe ve Matematik dışındaki bir dersin 2 gelmesi durumunda ise teşekkür belgesi alınabilmektedir.

Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

TÜRKÇE, EDEBİYAT VE MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersleri ortalaması en az 3 olmalıdır.

Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

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