Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:20
Karnede zayıf varken Takdir ve Teşekkür alınır mı? Tek dersi 50.00 altında olan öğrenciler dikkat!
Karneler ve belgeler 19 Ocak Cuma günü verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başarı puanına göre karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanacak. Not ortalaması 70.00-85.00 üzeri olanlar belge almaya hak kazanırken ortalaması yetmesine rağmen herhangi bir dersi 50.00 altında olan öğrenciler belge alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki; tek dersten kalınca belge alınır mı, karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, Takdir ve Teşekkür belgesi almak için gereken şartlar…