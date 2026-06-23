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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:42

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yıl sonu programı netleşti. Okullarda derslerin tamamlanacağı son günle birlikte karne dağıtımları ve yaz tatili hazırlıkları da başlayacak. Karneler ne zaman saat kaçta verilecek sorusunun yanıtı, okulların uygulayacağı programa göre değişiklik gösterirken okul yönetimlerinin duyuruları önem taşıyacak. İşte, karne gününe dair merak edilen detaylar…

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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

Milyonlarca öğrenci için eğitim maratonunun tamamlanacağı haziran ayının son haftasında karne heyecanı yaşanacak. Okulların kapanış tarih MEB'in açıkladığı takvim doğrultusunda belli oldu. Karne dağıtımının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak. İşte, 2026 okulların kapanış tarihi;

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğrenciler karnelerini eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran Cuma günü alacak.

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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

MEB tarafından tüm okullar için geçerli ortak bir karne dağıtım saati açıklanmadı. Karne teslim saatleri; okulun ikili eğitim yapıp yapmamasına, ders başlangıç saatlerine ve okul yönetiminin oluşturacağı programa göre farklılık gösterecek.

Öğrenci ve velilerin kesin saat bilgisi için okul yönetimi, sınıf öğretmeni ya da okulun resmi duyuru kanallarını takip etmesi gerekecek.

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

YAZ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler için yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak.

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