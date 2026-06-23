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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:42
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yıl sonu programı netleşti. Okullarda derslerin tamamlanacağı son günle birlikte karne dağıtımları ve yaz tatili hazırlıkları da başlayacak. Karneler ne zaman saat kaçta verilecek sorusunun yanıtı, okulların uygulayacağı programa göre değişiklik gösterirken okul yönetimlerinin duyuruları önem taşıyacak. İşte, karne gününe dair merak edilen detaylar…