Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 karne günü ve okul kapanış tarihi

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

MEB tarafından tüm okullar için geçerli ortak bir karne dağıtım saati açıklanmadı. Karne teslim saatleri; okulun ikili eğitim yapıp yapmamasına, ders başlangıç saatlerine ve okul yönetiminin oluşturacağı programa göre farklılık gösterecek.

Öğrenci ve velilerin kesin saat bilgisi için okul yönetimi, sınıf öğretmeni ya da okulun resmi duyuru kanallarını takip etmesi gerekecek.