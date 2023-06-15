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Haberler Fotohaber Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:16

Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle beraber karnelerin verileceği saat de gerek veli gerekse öğrencilerin aklında soru işaretlerine sebep oldu. 16 Haziran tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde her yıl olduğu gibi karne heyecanı yaşanacak. Bu noktada ise "Karneler basıldı mı, ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi ise heyecanla bu tarih için bekleyişe geçildi. Peki, Karneler basıldı mı, ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? İşte detaylar.

Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

Karnelerin dağıtılacağı saat şimdiden merak konusu haline geldi. Okullarda düzenlenen törenin ardından her sene olduğu gibi öğrenciler tüm dönem boyunca emeklerinin karşılığı da olan karnelerini alacak. Ve yaklaşık 3 ay süren yaz tatiline girecek. Hal böyleyken ise "Karneler basıldı mı, ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Karnelerin dağıtılacağı saate dair detaylar.

Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

2.DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi sona eriyor. Karneler 16 Haziran Cuma günü verilecek. Karneler Türkiye genelinde sabah 08:30 itibariyle verilmeye başlayacak. Fakat her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

Karne günü okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor.

E OKUL'DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Bu durum sınıf öğretmenleri tarafından değişebilir.

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