Karneler ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? MEB 2022-2023 İlkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin dağıtılacağı saat

2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle beraber karnelerin verileceği saat de gerek veli gerekse öğrencilerin aklında soru işaretlerine sebep oldu. 16 Haziran tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde her yıl olduğu gibi karne heyecanı yaşanacak. Bu noktada ise "Karneler basıldı mı, ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi ise heyecanla bu tarih için bekleyişe geçildi. Peki, Karneler basıldı mı, ne zaman saat kaçta verilecek, dağıtılacak? İşte detaylar.