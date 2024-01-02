KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:36
Ocak ayı ile birlikte kaymakam maaşları da güncellenecek. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen süre ve kıdeme bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. Bu noktada memur maaşına gelecek olan zam oranı ile birlikte birçok meslek dalında da maaşlar değişecek. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı yarın belli olacak. Peki, Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, en düşük, en yüksek kaymakam maaşları!