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Haberler Fotohaber KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:36

KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

Ocak ayı ile birlikte kaymakam maaşları da güncellenecek. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen süre ve kıdeme bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. Bu noktada memur maaşına gelecek olan zam oranı ile birlikte birçok meslek dalında da maaşlar değişecek. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı yarın belli olacak. Peki, Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, en düşük, en yüksek kaymakam maaşları!

KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

2023 yılında gerçekleşen Ocak zammı ile en düşük 1. sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL olarak açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2024 Ocak zammına çevrildi. 2024 yılı itibariyle geçerli olan asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi yarın belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur maaş zammı Ocak 2024 itibariyle kesinleşecek. Peki, 2024 Ocak ayı kaymakam maşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

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KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

2023 KAYMAKAM MAAŞLARI

2023 yılında En düşük 1. sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL olarak açıklanmıştı.

KAYMAKAM MAAŞI 2024 || Ocak ayı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş fiyatları!

2024 OCAK ZAMMI SONRASI KAYMAKAM NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

En düşük kaymakam maaşı, Ocak 2024 memur maaş zammının açıklanmasının hemen ardından şekillenecek.

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