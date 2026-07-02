Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:22

Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?

2026 Temmuz ayı zam oranları için gözler, 6 aylık enflasyon farkının açıklanış tarihine çevrilmiş durumda. Böylece İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan vali ve kaymakamların maaşlarını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki vali ve kaymakam maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

  • ABONE OL
Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte 2026 Temmuz emekli ve memur maaş zam oranları ile kaymakam ve vali maaşları da belli olacak. Böylece toplu sözleşmedeki 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte vali ve kaymakam maaş oranları kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?

2026 TEMMUZ AYI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Temmuz zammı hesaplamalarını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak açıklanacak. Böylece Temmuz ayı memur maaş zammı hesaplamaları netleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?

KAYMAKAM VE VALİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut Maaş: 58.010 TL

%13,57: 65.882 TL

%13,93: 66.091 TL

%15,68: 67.106 TL

%20,49: 69.896 TL

Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA