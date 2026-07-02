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Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:22
Kaymakam ve Vali Maaş Zammı Hesabı Netleşiyor! 2026 Temmuz ayında kaymakam ve vali ne kadar zam alacak?
2026 Temmuz ayı zam oranları için gözler, 6 aylık enflasyon farkının açıklanış tarihine çevrilmiş durumda. Böylece İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan vali ve kaymakamların maaşlarını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki vali ve kaymakam maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…