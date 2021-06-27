Müslüman alemi için en mühim ibadetlerden birisi olan namaz, tüm günahlardan korunmanın da en önemli yoludur. Dinin direği olarak adlandırılmaktadır. İslam'ın ikinci şartı olan namaz ibadeti farz olarak buyurulmuştur. Bu nedenle herkesin beş vakit namazını en doğru şekilde yerine getirmesi gerekir. Kaçırılan namazlar için ise kaza namazı kılınması gerektiği belirtilmektedir. Kaza namazına nasıl niyet edilir sorusu da bu noktada sıkça akıllara gelmektedir. Peki, kaza namazına nasıl niyet edilir? Kaza namazı kılarken nasıl niyet edilir?