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Haberler FotoHaber Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?
Giriş Tarihi: 27.06.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 18:56

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Müslüman alemi için en mühim ibadetlerden birisi olan namaz, tüm günahlardan korunmanın da en önemli yoludur. Dinin direği olarak adlandırılmaktadır. İslam'ın ikinci şartı olan namaz ibadeti farz olarak buyurulmuştur. Bu nedenle herkesin beş vakit namazını en doğru şekilde yerine getirmesi gerekir. Kaçırılan namazlar için ise kaza namazı kılınması gerektiği belirtilmektedir. Kaza namazına nasıl niyet edilir sorusu da bu noktada sıkça akıllara gelmektedir. Peki, kaza namazına nasıl niyet edilir? Kaza namazı kılarken nasıl niyet edilir?

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Daha önce kılamadığı namazların kazasını kılmak isteyenlerin aklına takılan en önemli soru işaretlerinden birisidir. Kaza namazına nasıl niyet edilir sorusuna cevap arayarak ibadetini dosdoğru şekilde yerine getirmek isteyenler bu konu hakkında arama motoru üzerinden de araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleti Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kaza namazına nasıl niyet edilir sorusuna sizler için cevap verdik. Kaza namazı kılarken nasıl niyet edilir ya da kaza namazına nasıl niyet edilir sorularının cevabı aşağıda yer alıyor. İşte kaza namazı için niyet etmek isteyenlere merak edilen tüm ayrıntılar…

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde en ön sıralarda yer almaktadır. Kaza namazı kılmak isteyenler vakit namazları için aşağıdaki şekilde niyet edebilirler.

Kaza namazı kılacak olan kişi öncelikle kılacağı vakit namazını belirlemesi gerekir. Ancak üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, " kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir.

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Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Sabah Namazının Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

''Vaktinde kılamadığım ilk sabah namazının farzını kılmaya'' ya da ''vaktinde kılamadığım son sabah namazının farzını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Öğle Namazının Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

''Vaktinde kılamadığım ilk öğle namazının farzını kılmaya'' ya da ''vaktinde kılamadığım son öğle namazının farzını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

İkindi Namazının Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

''Vaktinde kılamadığım ilk ikindi namazının farzını kılmaya'' ya da ''vaktinde kılamadığım son ikindi namazının farzını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

Akşam Namazının Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

''Vaktinde kılamadığım ilk akşam namazının farzını kılmaya'' ya da ''vaktinde kılamadığım son akşam namazının farzını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaza Namazı Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Yatsı Namazının Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?

''Vaktinde kılamadığım ilk yatsı namazının farzını kılmaya'' ya da ''vaktinde kılamadığım son yatsı namazının farzını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

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