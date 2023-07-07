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Haberler Fotohaber GÜNCEL KDV ORANLARI 2023 SON DAKİKA: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:04

GÜNCEL KDV ORANLARI 2023 SON DAKİKA: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

Güncel KDV oranları son dakika gündemdeki yerini aldı. Mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası KDV ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Ürünlerden yüzde 18 olarak alınan bu oran, yeni dönemde artış gösterecek. Öte yandan yüzde 8 olarak uygulanan tutar da değişecek. Söz konusu karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? İşte detaylar…

KDV ne kadar oldu? Son dakika: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete’de! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

KDV ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Katma Değer Vergisi oranlarında değişikliğe gidildi. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik ve yüzde 8'lik KDV oranı artış yaşadı. Bu son dakika gelişmesi sonrası 2023 Temmuz KDV arttı mı, yüzde kaç oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni oranlar 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşte, son dakika artış kararı sonrası güncel KDV oranları 2023…

KDV ne kadar oldu? Son dakika: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete’de! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRILDI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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KDV ne kadar oldu? Son dakika: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete’de! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

GÜNCEL KDV ORANLARI 2023: KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi.

Karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi.

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

KDV ne kadar oldu? Son dakika: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete’de! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

KDV ne kadar oldu? Son dakika: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete’de! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

OTOMOTİVİ DE KAPSIYOR

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

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