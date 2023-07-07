GÜNCEL KDV ORANLARI 2023 SON DAKİKA: Katma Değer Vergisi artış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:04

Güncel KDV oranları son dakika gündemdeki yerini aldı. Mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası KDV ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Ürünlerden yüzde 18 olarak alınan bu oran, yeni dönemde artış gösterecek. Öte yandan yüzde 8 olarak uygulanan tutar da değişecek. Söz konusu karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, 2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? İşte detaylar…