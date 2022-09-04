Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Kedi cinsleri evinde bu sevimli canlıları beslemek isteyenlerin araştırdığı konulardandır. Yer yüzünde yüzlerce kedi cinsi bulunur. Bunlar içerisinde beyaz kedi cinsleri en çok ilgiyi görenlerden olsa da farklı türler de dikkati çeker. En çok rastlananlar ise tekir kedi cinsleri olarak bilinir. Bunların yanında siyah kedi cinsleri de kedi beslemek isteyenlerin ilgisini çekenler içerisindedir. Siyah, beyaz, gri, tüy dökmeyen, en güzel kedi türleri, ırkları ve isimleri yazımızın devamından okunabilir.