Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Tüy Dökmeyen Kedi Irkları

Tüy dökmeyen kedi ırkı oldukça azdır. Çünkü tüylü hayvanların hemen hepsi mevsim geçişlerinde tüylerini dökerler. Ancak bazı kediler tüylerini az tüy döktüğü için tercih edilir. Bu kediler ise şunlardır:

Tonkinese kedi

Sibirya kedileri

British Shorthair

Habeş kedileri

Burmilla kedileri

Cüce Bambino kedileri

Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Kediler farklı özelliklerde canlılardır. Yalnızca ırklarına göre değil kendi başlarına da farklı özellikler sergileyebilirler. Bazı kedilerde iletişim son derece yüksek boyutlarda olurken bazılarının oyuncu tarafları daha gelişmiştir. Bu nedenle de kedi sahiplenirken kişiler kedilerin karakteristik özelliklerini dikkate alırlar. En sevilen kedi türleri arasında ise şunlar yer alır: