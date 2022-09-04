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Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:11

Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Kedi cinsleri evinde bu sevimli canlıları beslemek isteyenlerin araştırdığı konulardandır. Yer yüzünde yüzlerce kedi cinsi bulunur. Bunlar içerisinde beyaz kedi cinsleri en çok ilgiyi görenlerden olsa da farklı türler de dikkati çeker. En çok rastlananlar ise tekir kedi cinsleri olarak bilinir. Bunların yanında siyah kedi cinsleri de kedi beslemek isteyenlerin ilgisini çekenler içerisindedir. Siyah, beyaz, gri, tüy dökmeyen, en güzel kedi türleri, ırkları ve isimleri yazımızın devamından okunabilir.

Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Kedi cinsleri içerisinde çok fazla ilgi gören bazı türler öne çıkar. Büyümeyen kedi cinsleri de bu türler arasında yer alır. Bununla birlikte kedileri seven fakat evinde tüy görmek istemeyenler için tüy dökmeyen kedi türleri en çok tercih edilenler arasında yer alır. En güzel kedi cinsleri içerisinde sevimli birini seçerek evinizde ona yer verebilirsiniz. Bu nedenle kolay seçim yapabilmeniz için siyah, beyaz, gri, tüy dökmeyen en güzel kedi türleri, ırkları ve isimleri sizler için yazımızda paylaştık.

Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

En Güzel Beyaz Kedi Cinsleri

En sevilen kedi cinsleri arasında beyaz kediler ilk sırada geliyor. Tüm dünyadaki kedilerin yalnızca %5 kadarı beyaz olduğundan bu kediler oldukça ilgi görüyor. Ancak bu ırkların farklı renklerine de rastlanabilir. Beyaz kedi cinsleri arasında şunlar yer alır:

  • Ankara kedisi
  • Van kedisi
  • İran kedisi
  • Sibirya kedisi
  • Maine coon
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Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Siyah Kedi Cinsleri Neler?

Siyah kedi ırkları arasında dikkati çeken birçok ırk bulunur. Genelde siyah kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inanışlar olsa da bu kediler sevimlilikleri ile her yerde kendilerini kabul ettiriyor. Siyah kedi ırkları şunlardır:

  • Bombay kedisi
  • Smokin kedi
  • Tiffanie kedi
  • Maine Coon
  • Persian
  • Norveç orman kedisi
  • Scottish Fold
Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Büyümeyen Kedi Cinsleri Hangileridir?

Sevilen kedi ırkları arasında büyümeyen kediler de bulunur. Bu kedilerin boyutları çok fazla büyümediğinden ilerleyen yıllarda şirinliklerini de kaybetmezler. Büyümeyen kedi ırkları şunlardır:

  • Devon Rex
  • Cornish Rex
  • American Curl
  • Munchkin
  • Singapura
Kedi Cinsleri - Siyah, Beyaz, Gri, Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Tüy Dökmeyen Kedi Irkları

Tüy dökmeyen kedi ırkı oldukça azdır. Çünkü tüylü hayvanların hemen hepsi mevsim geçişlerinde tüylerini dökerler. Ancak bazı kediler tüylerini az tüy döktüğü için tercih edilir. Bu kediler ise şunlardır:

  • Tonkinese kedi
  • Sibirya kedileri
  • British Shorthair
  • Habeş kedileri
  • Burmilla kedileri
  • Cüce Bambino kedileri

Tüy Dökmeyen En Güzel Kedi Türleri, Irkları ve İsimleri

Kediler farklı özelliklerde canlılardır. Yalnızca ırklarına göre değil kendi başlarına da farklı özellikler sergileyebilirler. Bazı kedilerde iletişim son derece yüksek boyutlarda olurken bazılarının oyuncu tarafları daha gelişmiştir. Bu nedenle de kedi sahiplenirken kişiler kedilerin karakteristik özelliklerini dikkate alırlar. En sevilen kedi türleri arasında ise şunlar yer alır:

  • Norveç orman kedileri
  • Russian Blue
  • Manx
  • Ankara kedisi
  • Van kedisi
  • Chinchilla
  • Bombay kedisi
  • Siyam
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