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Giriş Tarihi: 20.06.2026 18:08

Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…

Türk sinemasının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kelebeğin Rüyası, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Yılmaz Erdoğan başrolleri paylaşıyor. Gerçek yaşamdan ilham alan yapımın konusu ve hangi isimlerin hayatını anlattığı sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

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Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…

Kelebeğin Rüyası, etkileyici hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Film, savaş yıllarının zorlu atmosferinde geçen duygusal bir aşk öyküsünü ve genç şairlerin yaşam mücadelesini konu alıyor. Yapımın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…

KELEBEĞİN RÜYASI KONUSU NEDİR?

Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da çetin bir savaş yaşanmaktadır.

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Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…

Belediye Başkanı'nın kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet değildir...

Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…

KELEBEĞİN RÜYASI OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ : Muzaffer Tayyip Uslu.

Mert Fırat: Rüştü Onur.

Yılmaz Erdoğan: Behçet Necatigil.

Belçim Bilgin: Suzan.

Taner Birsel: Ismail Uslu.

Ahmet Mümtaz Taylan: Zikri.

Farah Zeynep Abdullah : Mediha Sessiz.

İpek Bilgin

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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