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Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…
Giriş Tarihi: 20.06.2026 18:08
Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve konusu…
Türk sinemasının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kelebeğin Rüyası, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Yılmaz Erdoğan başrolleri paylaşıyor. Gerçek yaşamdan ilham alan yapımın konusu ve hangi isimlerin hayatını anlattığı sinemaseverler tarafından merak ediliyor.