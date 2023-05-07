Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:46

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece bir hafta kaldı. Türk halkı önümüzdeki Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oy kullanacak. Partilerin mitingleri günlerdir sürerken CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş yaşattı. 7'li koalisyon tarafından Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi illerden bile İstanbu l mitingi için otobüs kaldırılsa da görüntülerde alanın bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu mitingine kaç kişi katıldı? İşte CHP İstanbul mitingine katılımcı sayısı ve detaylar.