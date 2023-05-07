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Haberler Fotohaber Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:46

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece bir hafta kaldı. Türk halkı önümüzdeki Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oy kullanacak. Partilerin mitingleri günlerdir sürerken CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş yaşattı. 7'li koalisyon tarafından Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi illerden bile İstanbu l mitingi için otobüs kaldırılsa da görüntülerde alanın bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu mitingine kaç kişi katıldı? İşte CHP İstanbul mitingine katılımcı sayısı ve detaylar.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

CHP İstanbul mitingine katılımcı sayısı gündem oldu. 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona büyük bir şok yaşattı. Bazı illerden mitinge katılım için otobüs kaldırıldığı söylense de 7'li masa miting alanını tam olarak dolduramadı. Bu noktada "Kemal Kılıçdaroğlu mitingine kaç kişi katıldı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu CHP mitingi katılımcı oranıyla ilgili detaylar.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

HDP DESTEKLİ 7'Lİ KOALİSYONDAN İSTANBUL'DA MİTİNG

HDP destekli 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün İstanbul'da bir miting gerçekleştiriyor. CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti tarafından da desteklenen miting Maltepe'de düzenleniyor. Miting alanında parti genel başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yapıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYON MALTEPE'Yİ DOLDURAMADI!

Öte yandan 7'li koalisyon İstanbul'da tam anlamıyla Maltepe şoku yaşadı. Miting alanına katılımın beklenilenin altında gerçekleştiği gözlendi. Üstelik CHP, Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi illerden de otobüslerle vatandaşları alana taşımasına rağmen miting alanı doldurulamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul mitingine kaç kişi katıldı, katılımcı sayısı kaç?

KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYON MALTEPE'Yİ DOLDURAMADI!

Öte yandan 7'li koalisyon İstanbul'da tam anlamıyla Maltepe şoku yaşadı. Miting alanına katılımın beklenilenin altında gerçekleştiği gözlendi. Üstelik CHP, Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi illerden de otobüslerle vatandaşları alana taşımasına rağmen miting alanı doldurulamadı...

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