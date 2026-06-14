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Kenan Yıldız neden ilk 11'de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella'nın ilk 11 kararı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:14
Kenan Yıldız neden ilk 11'de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella'nın ilk 11 kararı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımızın Avustralya ile oynadığı kritik müsabakada Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer almaması taraftarlar arasında merak konusu oldu. Juventus'un genç yıldızının sakatlık durumu ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu kararının arkasındaki tüm taktiksel detaylar sorgulanıyor. Peki, genç yetenek Kenan Yıldız neden yok?