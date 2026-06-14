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Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:14

Kenan Yıldız neden ilk 11'de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella'nın ilk 11 kararı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımızın Avustralya ile oynadığı kritik müsabakada Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer almaması taraftarlar arasında merak konusu oldu. Juventus'un genç yıldızının sakatlık durumu ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu kararının arkasındaki tüm taktiksel detaylar sorgulanıyor. Peki, genç yetenek Kenan Yıldız neden yok?

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Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan Avustralya-Türkiye maçıyla resmen başladı. Ay-Yıldızlı ekibin 24 yıl sonra sahne aldığı bu büyük turnuvanın ilk grup mücadelesinde, gözler turnuvanın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ı aradı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın açıkladığı ilk 11'de Juventus forması giyen genç yıldızın adının bulunmaması, futbolseverlerin arama motorlarında "Kenan Yıldız ilk 11'de neden yok, sakatlandı mı?" sorularını hızlandırmasına neden oldu.

Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

KENAN YILDIZ SAKAT MI, NEDEN İLK 11'DE BAŞLAMADI?

Milli futbolcunun ilk 11 kadrosunda yer almamasının arkasında kronik veya maça engel olacak aktif bir sakatlık bulunmuyor. İtalya Serie A'nın son haftasında Juventus idmanında baldırından hafif bir sakatlık geçiren genç yetenek, milli takımın Kanada kampındaki ilk günlerinde özel program dahilinde çalışmıştı.

Kenan Yıldız, sağlık ekibinden tamamen "oynayabilir" raporu aldı. Oyuncunun yedek soyunması, Montella'nın stratejisine dayanıyor.

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Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

VİNCENZO MONTELLA'NIN 100 DAKİKALIK FİZİKSEL PLANI

Teknik direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesinde oyuncuların fiziksel yükleri hakkında yaptığı açıklamalarda "100 dakikayı çıkaramayabilirler" diyerek yüksek yoğunluklu turnuva maçlarında tempoyu korumanın önemine değinmişti. İtalyan çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ı ilk dakikadan itibaren sahaya sürerek yıpratmak yerine, hamle oyuncusu olarak tutması bekleniyor.

Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

İŞTE İLK 11'LER:

Avustralya XI: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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