Kenan Yıldız neden ilk 11’de başlamadı, sakatlandı mı? İşte Montella’nın ilk 11 kararı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan Avustralya-Türkiye maçıyla resmen başladı. Ay-Yıldızlı ekibin 24 yıl sonra sahne aldığı bu büyük turnuvanın ilk grup mücadelesinde, gözler turnuvanın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ı aradı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın açıkladığı ilk 11'de Juventus forması giyen genç yıldızın adının bulunmaması, futbolseverlerin arama motorlarında "Kenan Yıldız ilk 11'de neden yok, sakatlandı mı?" sorularını hızlandırmasına neden oldu.