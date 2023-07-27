Kendi Düşen Ağlamaz 6. Bölüm izle: Alize, Serkan ile evliliğini herkese ilan ediyor! TRT 1 ile Kendi Düşen Ağlamaz son bölüm izle

Alize, arkadaşlarına karşı mahcup olsa da Tuğçe'ye çok kırgın ve kızgındır. Ama özür dilese, onu da affedecektir. Çünkü Alize, değişmeye başlamıştır. Yakınındakilerin mutlu olmasını istemektedir. Zaten ne olacaksa da bu yüzden olacaktır.