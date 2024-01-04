Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
14:20
Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz final bölümü ne zaman, bugün mü?
TRT 1 ekranlarında her perşembe yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz 27. bölümü ile seyircisi buluşuyor. Haziran ayında yayın hayatına başlayan yapım oyuncu kadrosunda Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimleri bir araya getirmişti. TRT yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesi Kendi Düşen Ağlamaz final mi veriyor, bitiyor mu sorusu yanıt arıyor. Alize'nin başına gelenleri anlatıldığı dizinin senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın kaleme alıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman?