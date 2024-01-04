Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz final bölümü ne zaman, bugün mü?

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm final mi yapıyor, bitiyor mu soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu Ahıska'nın üstlendiği, senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı romantik komedi türündeki dizi 27. bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz final mi veriyor, bitiyor mu, son bölüm ne zaman? İşte detaylar…