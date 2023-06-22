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Haberler Fotohaber Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları ve konusu: TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi nasıl?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 20:51

Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları ve konusu: TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi nasıl?

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Usta oyuncular ile genç isimleri buluşturan TRT 1 dizisi, 22 Haziran 2023 Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve hikayesi ile araştırılıyor. Güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlayan yapım, yaz akşamlarını renklendirecek. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve dizi hakkında tüm merak edilenler…

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, ne anlatıyor?

TRT 1 ekranlarının yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran 2023 Perşembe bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelmeye hazırlanan yapımda birbirinden popüler oyuncu yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor. Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan fragmanlar sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. İşte, TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi…

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, ne anlatıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir.

Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

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Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, ne anlatıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCULARI

Eylül Tumbar, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Hivda Zizan Alp, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Çağla Boz, Yiğit Kaan Yazıcı.

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, ne anlatıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, ne anlatıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Genç bir çiftin maceralarla dolu aşk hikayesini ekranlara taşıyan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Balat ve Galata gibi tarihi dokunun korunduğu semtlerden manzaraları sıklıkla göreceğiz.

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