Kendi Düşen Ağlamaz dizi oyuncuları ve konusu: TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi nasıl?

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Usta oyuncular ile genç isimleri buluşturan TRT 1 dizisi, 22 Haziran 2023 Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve hikayesi ile araştırılıyor. Güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlayan yapım, yaz akşamlarını renklendirecek. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Kendi Düşen Ağlamaz konusu ve dizi hakkında tüm merak edilenler…