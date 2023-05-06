Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 11:09

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

Karayolları Genel Müdürlüğü toplamda 3 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler farklı meslek gruplarında yapılacak olan alımlar için KGM işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinde başlamıştı. Peki KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?