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Haberler Fotohaber KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 06.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 11:09

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

Karayolları Genel Müdürlüğü toplamda 3 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler farklı meslek gruplarında yapılacak olan alımlar için KGM işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinde başlamıştı. Peki KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

2 Mayıs Salı günü Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri başladı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden devam ederken başvuru şartlarını taşımayan adayların işçi alımı başvuruları geçersiz sayılacak. Henüz başvuruda bulunmamış olan adaylar KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı araştırması yapıyor. İşte KGM işçi alımı başvuru ekranı 2023

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü,

KGM işçi alımı başvuru ekranı: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı

Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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