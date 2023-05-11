KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Çeşitli branşlara yönelik alımlar için başvuru işlemleri, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini kura çekilişi tarihi için gelecek açıklamalara çevirdi. Karayolları işçi alımı başvuru sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi ve tüm detaylar.