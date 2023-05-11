KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları Mayıs ayının ilk haftasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber binlerce aday KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Yayınlanan ilana göre, farklı meslek gruplarında yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Çekiliş sonrası asıl aday ve yedek talihlilerin isimleri duyurulacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları 3 bin işçi alımı kura çekilişi tarihi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı…