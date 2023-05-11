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Haberler Fotohaber KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:21

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Çeşitli branşlara yönelik alımlar için başvuru işlemleri, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini kura çekilişi tarihi için gelecek açıklamalara çevirdi. Karayolları işçi alımı başvuru sonuçları www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi ve tüm detaylar.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları Mayıs ayının ilk haftasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber binlerce aday KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Yayınlanan ilana göre, farklı meslek gruplarında yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Çekiliş sonrası asıl aday ve yedek talihlilerin isimleri duyurulacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları 3 bin işçi alımı kura çekilişi tarihi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

2 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci 7 Mayıs 2023 tarihi itibaeıyla sona erdi.

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KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşçi alımı ilan metninde ''İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.

Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya gerçeğe aykırı belge sunulması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Eğer atamaları gerçekleşmişse bile iptal edilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerçeğe aykırı belge sunan kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ataması yapılan işçi, beş yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil veya tayin talebinde bulunamayacaktır.

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