KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları isim listesi, kuraların tamamlandığı illere başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Mayıs'ta başlayan kuralar bugün itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar "KGM kura çekimi canlı izle" araştırmasını yaparak başvuruları sonucu asil kadroya alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. Noter huzurunda onaylanan kuralardan sonra vatandaşlar sonuçlarına erişebilirler. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sonucu KGM kura sonuçları sorgulama ekranı www.kgm.gov.tr üzerinden erişime açılıyor. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar