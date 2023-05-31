KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura tarihleri il il belli oldu. KGM 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Kura çekimi işlemleri 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayan kura çekimi sırasıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Bugün son olarak ise Kart ili için çekiliş yapılacak. Kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.