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Haberler Fotohaber KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:40

KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları isim listesi, kuraların tamamlandığı illere başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Mayıs'ta başlayan kuralar bugün itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar "KGM kura çekimi canlı izle" araştırmasını yaparak başvuruları sonucu asil kadroya alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. Noter huzurunda onaylanan kuralardan sonra vatandaşlar sonuçlarına erişebilirler. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sonucu KGM kura sonuçları sorgulama ekranı www.kgm.gov.tr üzerinden erişime açılıyor. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

KGM kura çekimi sonuçları listesi 2023, gündemdeki yerini aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 bin personel alımı başvurularını 2- 7 Mayıs 2023 tarihleri üzerinden İŞKUR üzerinden alırken, işçi alımı bugünkü kuralar ile sona eriyor. Vatandaşlar, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusunu sıklıkla arama motorlarına yöneltiyor. KGM kura sonuçları sorgulama ekranı, https://www.kgm.gov.tr internet adresi adresinden erişime açılacak. İşte konu hakkında detaylar

KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura tarihleri il il belli oldu. KGM 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Kura çekimi işlemleri 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayan kura çekimi sırasıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Bugün son olarak ise Kart ili için çekiliş yapılacak. Kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.

KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

KGM kura sonuçları 2023 canlı izle: Karayolları Genel Müdürlüğü KGM kura sonuçları sorgulama www.kgm.gov.tr isim listesi il il belli oluyor!

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

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