KGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 İŞKUR: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı KGM kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

KGM kura tarihi 2023 takvimi belli oldu. 2-7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Farklı kadrolarda istihdam edilecek 3 bin kişilik alım için kura çekimi il il düzenlenecek. KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt buldu. Adaylar, sonuç ekranı için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Karayolları işçi alımı çekilişi illere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, 2023 KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, tüm detaylar…