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Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:37
Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz 2026 döneminde yapılacak memur maaş zammına çevrildi. Doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan yeni kıdem tazminatı tavanı, iş sözleşmesi feshini planlayanlar ve emeklilik dilekçesi verecek işçiler için kritik öneme sahip. Peki, kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?