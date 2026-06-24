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Haberler Fotohaber Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 14:37

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz 2026 döneminde yapılacak memur maaş zammına çevrildi. Doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan yeni kıdem tazminatı tavanı, iş sözleşmesi feshini planlayanlar ve emeklilik dilekçesi verecek işçiler için kritik öneme sahip. Peki, kıdem tazminatı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

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Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İş kanununa göre çalışanların hak ettiği yıllık yıpranma payını gösteren ödemelerde, 2026 yılının ilk yarısında uygulanan brüt 64.948,77 TL'lik üst sınır geçerliliğini yitiriyor. Milyonların gelirini etkileyecek bu parametre, temmuz ayıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Kıdem tazminatı hesaplama formülü ile yeni rakamlar beklentiler ışığında çıkarılıyor.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2026 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatının tavan miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarı esas alınarak belirlenmektedir. 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt 64.948,77 TL olarak uygulanan bu üst sınır, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla birlikte yükselecek.

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Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri ni 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da resmi web sitesi üzerinden ilan edecek.

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların haziran ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 olarak gerçekleşti.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

ADIM ADIM KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işyerinde çalıştığı toplam süre gün, ay ve yıl bazında tam olarak tespit edilir. Her tam çalışma yılı için işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında tazminat ödenir. Yıldan artan süreler ise oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

Hesaplamanın temel formülü şu şekildedir:


TAZMİNAT TUTARI = ÇALIŞILAN YIL SAYISI * BRÜT ÜCRET

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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