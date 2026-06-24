Kıdem Tazminatı Hesaplama 2026: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2026 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatının tavan miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarı esas alınarak belirlenmektedir. 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt 64.948,77 TL olarak uygulanan bu üst sınır, Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla birlikte yükselecek.