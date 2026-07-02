KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Tazminat hesaplaması, işçinin iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti üzerinden gerçekleştirilir. Eğer çalışanın giydirilmiş brüt maaşı yasal tavan sınırının altındaysa, hesaplama tamamen kendi gerçek ücreti üzerinden yürütülür. Ancak maaşı tavanı aşan çalışanlar için Temmuz ayında belirlenecek yeni üst sınır baz alınacaktır.