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Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:21

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz zammı oranlarına çevrildi. İşten ayrılma ve emeklilik planı yapanlar için kritik olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yeniden şekilleniyor. 2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak yeni tavan ücreti ve güncel hesaplama işlemleri için veride beklenti değerlendiriliyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yılın ilk yarısında 64.948,77 TL olarak uygulanan tazminat üst sınırı, Temmuz ayı itibarıyla geçerliliğini yitiriyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, çalışanların alabileceği yıllık azami ödeme miktarı da resmi olarak güncellenmiş olacak. Kıdem tazminatı ne kadar olacak sorusu milyonlarca çalışanın gündemindeki güncelliğini koruyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

TEMMUZ ZAMMI SONRASI YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2026 memur zammı tahminleri ve enflasyon farkı beklentilerine göre değerlendiriliyor. Ocak ayından bu yana uygulanan 64 bin 948 liralık tavan ücretin son beklentiler ışığında 73 bin TL sınırını aşması öngörülüyor. Kesin rakamlar, 3 Temmuz günü TÜİK tarafından enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Tazminat hesaplaması, işçinin iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti üzerinden gerçekleştirilir. Eğer çalışanın giydirilmiş brüt maaşı yasal tavan sınırının altındaysa, hesaplama tamamen kendi gerçek ücreti üzerinden yürütülür. Ancak maaşı tavanı aşan çalışanlar için Temmuz ayında belirlenecek yeni üst sınır baz alınacaktır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Hesaplamanın temel formülü şu şekildedir:


TAZMİNAT TUTARI = ÇALIŞILAN YIL SAYISI * BRÜT ÜCRET

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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