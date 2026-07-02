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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:21
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz zammı oranlarına çevrildi. İşten ayrılma ve emeklilik planı yapanlar için kritik olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yeniden şekilleniyor. 2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak yeni tavan ücreti ve güncel hesaplama işlemleri için veride beklenti değerlendiriliyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?