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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:57
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?
TÜİK'in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşları artışa geçti. Bu kapsamda, memur maaşlarına endeksli olarak artışa geçen kıdem tazminatı tavanı da belli oldu! Peki, 2026 Temmuz itibarıyla güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?