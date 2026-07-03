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Haberler Fotohaber Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:57

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

TÜİK'in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşları artışa geçti. Bu kapsamda, memur maaşlarına endeksli olarak artışa geçen kıdem tazminatı tavanı da belli oldu! Peki, 2026 Temmuz itibarıyla güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

2026 Temmuz dönemi memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncellendi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı hesaplamalarında uygulanacak güncel tavan tutarı TÜİK'in verileri ışığında netleşti.

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşına yansıtılan yüzde 13,52 zam oranı doğrultusunda 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

Bu rakam, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 64 bin 948,77 TL olarak uygulanıyordu.

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan ve iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen ya da kanunda belirlenen haklı sebeplerle kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi sınırını aşamıyor.

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