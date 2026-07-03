Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2026 güncel kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan ve iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen ya da kanunda belirlenen haklı sebeplerle kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi sınırını aşamıyor.