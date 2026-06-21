Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru! "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?"

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yöneltilen Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü sorusu ile yarışmacı, joker hakkını kullanarak tamamlayabildi. Son cevabı Finlandiya olan yarışmacıyı joker hakkı kurtardı.