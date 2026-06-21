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Haberler Fotohaber Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru! "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?"
Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:24

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru! "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?"

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki soru! Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yöneltilen Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü sorusu ile yarışmacı, joker hakkını kullanarak tamamlayabildi. Son cevabı Finlandiya olan yarışmacıyı joker hakkı kurtardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki soru! Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?

"CHARGOGGAGOGGMANCHAUGGAGOGGCHAUBUNAGUNGAMAUGG GÖLÜ NEREDEDİR?"

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletindeki Webster kasabasında yer almaktadır.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL değerindeki soru! Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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