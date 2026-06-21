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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru! "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?"
Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:24
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru! "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?"
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg gölü nerededir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.