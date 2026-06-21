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Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:29

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru: "İki kardeş savaşmış" atasözünün devamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "İki kardeş savaşmış" ile başlayan atasözünün devamı nedir? sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL değerindeki soru: İki kardeş savaşmış atasözünün devamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "İki kardeş savaşmış" ile başlayan atasözünün devamı nedir? sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL değerindeki soru: İki kardeş savaşmış atasözünün devamı nedir?

"İKİ KARDEŞ SAVAŞMIŞ" İLE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NEDİR?

Cevap: "İki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış"

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Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL değerindeki soru: İki kardeş savaşmış atasözünün devamı nedir?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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