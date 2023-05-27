Kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? YSK mevzuatı çerçevesinde oy kullanma yaşı kaç, oy kullanmaya gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

UZMANLAR VE SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan subaylar ve uzmanlar izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.