Kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? YSK mevzuatı çerçevesinde oy kullanma yaşı kaç, oy kullanmaya gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandığa gidiyor. 2023 seçimlerinden önce YSK seçim mevzuatında oy kullanma şartları nelerdir, kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştı. Yurtiçinde 60 milyondan fazla seçmen ikinci tur cumhurbaşkanlığı için tekrar sandığa gidecek. 14 Mayıs seçimlerindeki seçmen kağıtlarının geçerli olduğu ikinci seçimde vatandaşlar yine aynı okul ve sandıkta oy kullanacaklar. Peki, 28 Mayıs seçimlerinde ekimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? İşte, YSK mevzuatı çerçevesinde merak edilenler…