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Haberler Fotohaber Kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? YSK mevzuatı çerçevesinde oy kullanma yaşı kaç, oy kullanmaya gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:50

Kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? YSK mevzuatı çerçevesinde oy kullanma yaşı kaç, oy kullanmaya gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandığa gidiyor. 2023 seçimlerinden önce YSK seçim mevzuatında oy kullanma şartları nelerdir, kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştı. Yurtiçinde 60 milyondan fazla seçmen ikinci tur cumhurbaşkanlığı için tekrar sandığa gidecek. 14 Mayıs seçimlerindeki seçmen kağıtlarının geçerli olduğu ikinci seçimde vatandaşlar yine aynı okul ve sandıkta oy kullanacaklar. Peki, 28 Mayıs seçimlerinde ekimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? İşte, YSK mevzuatı çerçevesinde merak edilenler…

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK ile 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oy kullanma şartları neler, oy kullanma yaşı kaç?

"Kimler oy kullanamaz?" iki hafta sonra tekrar sandığa gidecek milyonlarca seçmenin tekrardan gündemine oturdu. 18 yaşını doldurmayan kişilerin oy kullanamayacağı herkes tarafından bilinirken seçime kısa bir süre kala "Kimler oy kullanabilir?" YSK mevzuatı çerçevesinde sorgulanıyor. Peki, Kimler oy kullanamaz, oy kullanma şartları nelerdir? İşte, merak edilenler…

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK ile 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oy kullanma şartları neler, oy kullanma yaşı kaç?

YSK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

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KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK ile 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oy kullanma şartları neler, oy kullanma yaşı kaç?

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK ile 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oy kullanma şartları neler, oy kullanma yaşı kaç?

UZMANLAR VE SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?
Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan subaylar ve uzmanlar izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.

KİMLER OY KULLANAMAZ? YSK ile 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri oy kullanma şartları neler, oy kullanma yaşı kaç?

SEÇİMLERDE OY VERME YAŞI KAÇ?
Seçimlerde oy kullanma yaşı 18'dir.

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