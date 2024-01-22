Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:55

Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi Yalı Çapkını 54. bölümü ile izleyicilerini şoke etti. Son bölümde Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Kazım Ağa karakteri silahlı saldırıya uğradı. Silahlı adamlar tarafından kaçırılıp ağaca bağlanan Kazım, Ferit tarafından ağır yaralı halde bulundu. Ambulans ekibinin ilk müdahalesine cevap vermemesi üzerine Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 55. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar!

Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Star TV ekranlarının dram ve romantik türdeki dizisi 19 Ocak Cuma akşamı 54. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde saldırıya uğrayan ve kaçırılan Kazım Ağa, Ferit tarafından ağaca bağlı halde bulundu. Kalbi duran Kazım, ilk müdahaleye yanıt vermedi. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Star TV ile Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı.

Sevilen dizinin 19 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen 54. Bölümünde Kazım Ağa, silahlı saldırıya uğradı. Daha sonra kaçırılan Kazım, Ferit tarafından ağaca asılı halde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Kalbi duran Kazım Ağa, ambulansta yapılan ilk müdahaleye cevap vermedi. Yaşadığı şoku atlatamayan Ferit, "Hayır, hayır şimdi değil!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tüm bu yaşananlar sonrası Kazım Ağa'nın akıbeti merak konusu oldu.

Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI MI?

Kazım Ağa'nın kalbinin durması ve Ferit'in gözyaşları, karaktere hayat veren Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Ancak Kazım'ın ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili oyuncunun kendisinden ve yapımcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Polatoğulları ardından Saklı hayatlar filminde oynadı. Karadayı dizisinde İbo karakteriyle adını duyuran Diren Polatoğulları yapımları arasında Kaçak, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda yer aldı. Ardından Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini oynadı.

SON DAKİKA