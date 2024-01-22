Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
16:55
Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi Yalı Çapkını 54. bölümü ile izleyicilerini şoke etti. Son bölümde Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Kazım Ağa karakteri silahlı saldırıya uğradı. Silahlı adamlar tarafından kaçırılıp ağaca bağlanan Kazım, Ferit tarafından ağır yaralı halde bulundu. Ambulans ekibinin ilk müdahalesine cevap vermemesi üzerine Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 55. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar!