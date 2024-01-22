Kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını’nda Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Star TV ekranlarının dram ve romantik türdeki dizisi 19 Ocak Cuma akşamı 54. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde saldırıya uğrayan ve kaçırılan Kazım Ağa, Ferit tarafından ağaca bağlı halde bulundu. Kalbi duran Kazım, ilk müdahaleye yanıt vermedi. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Star TV ile Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...