Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:41

Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sonuçları ile adaylar tercihlerini tamamlayacak. Sayısal puan türünden alım yapan Kimya taban puanları bu noktada en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kimya taban puanları da en çok araştırılan bölümler arasında yerini aldı. İşte, 2023 Kimya taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…