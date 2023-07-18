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Haberler Fotohaber Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:41

Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sonuçları ile adaylar tercihlerini tamamlayacak. Sayısal puan türünden alım yapan Kimya taban puanları bu noktada en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kimya taban puanları da en çok araştırılan bölümler arasında yerini aldı. İşte, 2023 Kimya taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…

Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Kimya bölümü taban puanları, bu bölümde öğrenim görmek isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Kimyagerlik mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar, üniversitelerin bu bölümlerinde kaç puanla alım yapıldığını sorguluyor. İşte 2023 Kimya taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
8+0
8+0		 6
8
8
8		 3.406
7.975
3.940
7.456		 528,91414
461,41459
525,67638
498,34463
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 20.624
27.676
28.700
32.130		 495,23499
421,15448
481,39663
446,90493
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 31.418
43.181
46.700
53.245		 480,43986
400,40011
459,08202
415,23601
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 44.394
51.676
58.000
64.844		 464,30878
390,22844
445,96776
399,81792
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
3+0
3+0		 5
5
3
3		 48.993
60.705
63.700
71.749		 458,82416
380,28004
439,50238
391,29824
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
2+0
1+0
3+0		 3
2
1
3		 53.639
47.878
59.900
117.631		 453,36483
394,80625
443,83940
344,62098


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 56.164
65.133
76.900
84.831		 450,47952
375,57694
424,31043
376,03518
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 83.970
99.871
103.000
109.940		 420,75938
343,29233
396,57580
351,31991
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 94.050
96.919
163.000
 411,08374
345,77452
346,91805
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 98.682
124.244
177.000
210.391		 406,75930
324,37199
338,01792
290,48216
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 115.672
144.820
154.000
172.942		 391,70909
310,79958
353,48273
308,09067
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
Temel Bilimler Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
25+1		 31
31
26
26		 141.204
161.957
186.000
237.079		 372,03905
300,84675
332,94128
280,14322
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 160.682
190.700
201.000
228.376		 359,03121
286,35983
324,22470
283,38190
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 171.949
217.319
243.000
270.935		 352,32140
274,98391
304,72801
268,90420
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 178.324
210.056
221.000
241.572		 348,64335
277,90651
314,25494
278,58607
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1
2
2
2		 191.892
253.848
311.000
316.977		 341,35250
261,60147
279,54894
256,24219
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 192.103
243.641

 341,24650
265,06243
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 194.798
229.039
244.000
242.738		 339,87381
270,36083
304,23787
278,18720
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 208.766
258.444
279.000
306.100		 333,06081
260,10786
290,55037
258,98654
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 232.901
274.197
282.000
303.449		 322,33552
255,20626
289,22033
259,68996
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0

 20
20

 240.734
327.954

 319,13279
240,63947
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 240.783
295.143
302.000
325.456		 319,11319
249,17988
282,38894
254,12750
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 249.993
292.410
291.000
316.675		 315,41066
249,92621
286,09217
256,31621
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 254.777
306.929
311.000
329.356		 313,52252
245,97931
279,47854
253,21076
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 274.295
312.082
313.000
328.192		 306,47368
244,61297
278,94834
253,48472
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 286.418
318.358
334.000
366.544		 302,32051
243,00318
272,36894
244,98194
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
15+1		 26
26
21
16		 286.574
308.117
301.000
318.902		 302,27034
245,66203
282,63137
255,78835
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 293.351
329.453
337.000
356.981		 300,05966
240,28041
271,48873
246,97404
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 302.179
324.379
324.000
346.796		 297,24235
241,50401
275,25583
249,20491
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 304.198
339.610
339.000
348.359		 296,63093
237,84522
270,82931
248,85689
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 308.325
340.602
341.000
363.619		 295,36308
237,61373
270,51347
245,56504
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 311.711
335.392
337.000
351.748		 294,34780
238,85483
271,55238
248,10536
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 311.862
341.142
339.000
343.309		 294,30259
237,48124
270,83965
249,98911
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 312.102
345.728
348.000
375.650		 294,23110
236,40966
268,31228
243,11376
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 318.447
358.835
358.000
376.791		 292,32518
233,20338
265,86585
242,88444
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 319.102
358.956
352.000
374.203		 292,13084
233,16873
267,29610
243,40393
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
20+1
20+1		 31
31
21
21		 320.500
354.460
351.000
378.027		 291,72322
234,30511
267,63407
242,64341
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 323.737
365.669
365.000
401.796		 290,79238
231,35230
263,99584
238,06667
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 328.556
363.240
361.000
378.999		 289,43975
232,04980
265,09092
242,45377
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 329.280
361.076
358.000
373.814		 289,24472
232,62424
265,88028
243,48370
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 330.633
364.009
362.000
380.046		 288,86568
231,82745
264,66642
242,23573
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 333.286
366.531
365.000
388.081		 288,10033
231,08182
263,92344
240,64723
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 334.313
364.542
363.000
390.848		 287,81097
231,67848
264,44967
240,12679
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 334.604
360.448
356.000
372.269		 287,73454
232,78005
266,43007
243,80418
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
 21
21
21
 335.044
375.716
422.000
 287,61112
227,64322
250,72108
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
50+2
40+1		 41
41
52
41		 336.284
369.312
377.000
397.222		 287,28322
230,16767
260,88541
238,90770
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 342.500
379.497
386.000
393.549		 285,53863
225,50883
258,79744
239,59779
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 342.506
372.296
371.000
390.139		 285,53705
229,09288
262,33614
240,26281
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 21
21
21
16		 346.225
384.390
382.000
408.190		 284,55222
219,84721
259,71441
236,90243
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 347.994
385.564
386.000
410.645		 284,07244
216,99158
258,60257
236,45542
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
15
21
21		 366.624
Dolmadı
388.000
400.493		 279,34853
Dolmadı
258,12648
238,30485
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
8
21
21		 377.474
Dolmadı
400.000
419.718		 276,71034
Dolmadı
255,37786
234,81002
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
16
21
21		 378.104
Dolmadı
396.000
410.900		 276,56480
Dolmadı
256,46432
236,40731
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
5
21
21		 378.122
Dolmadı
430.000
401.512		 276,56071
Dolmadı
248,85668
238,11853
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
8
21
21		 384.236
Dolmadı
432.000
431.995		 275,11660
Dolmadı
248,53498
232,55217
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
10
16
16		 391.085
Dolmadı
400.000
430.229		 273,57573
Dolmadı
255,45320
232,88447
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
3
21
21		 395.652
Dolmadı
403.000
419.974		 272,56874
Dolmadı
254,79943
234,76300
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Fen ve Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
7+0
3+0
 8
3
3
 405.373
Dolmadı
508.000
 270,46320
Dolmadı
234,51943
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21

21
21		 408.838
Dolmadı
418.000
439.286		 269,74064
Dolmadı
251,42727
231,16924
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
6
21
21		 409.375
Dolmadı
434.000
466.527		 269,62768
Dolmadı
248,23796
224,12006
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
6
16
16		 414.206
Dolmadı
433.000
438.069		 268,60986
Dolmadı
248,29337
231,40768
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
2
26
26		 416.924
Dolmadı
426.000
457.373		 268,05528
Dolmadı
249,79325
227,12530
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16
4
16
16		 417.077
Dolmadı
426.000
452.436		 268,02002
Dolmadı
249,68805
228,34853
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
5
16
16		 421.124
Dolmadı
424.000
438.771		 267,20598
Dolmadı
250,13355
231,26600
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
1
21
21		 428.586
Dolmadı
431.000
460.440		 265,70551
Dolmadı
248,65965
226,22724
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
15+1		 26
2
21
16		 440.808
Dolmadı
447.000
452.825		 263,30642
Dolmadı
245,56642
228,25188
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16

16
9		 484.720
Dolmadı
469.000
Dolmadı		 255,58262
Dolmadı
241,42971
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Fen ve Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
3+0

 2


 528.131
Dolmadı

 248,99120
Dolmadı
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