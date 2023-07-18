Kimya taban puanları 2023: Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sonuçları ile adaylar tercihlerini tamamlayacak. Sayısal puan türünden alım yapan Kimya taban puanları bu noktada en çok aratılanlar arasında yer aldı. Kimya taban puanları da en çok araştırılan bölümler arasında yerini aldı. İşte, 2023 Kimya taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
8+0
|6
8
8
8
|3.406
7.975
3.940
7.456
|528,91414
461,41459
525,67638
498,34463
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|20.624
27.676
28.700
32.130
|495,23499
421,15448
481,39663
446,90493
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|31.418
43.181
46.700
53.245
|480,43986
400,40011
459,08202
415,23601
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|44.394
51.676
58.000
64.844
|464,30878
390,22844
445,96776
399,81792
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
3+0
|5
5
3
3
|48.993
60.705
63.700
71.749
|458,82416
380,28004
439,50238
391,29824
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
2+0
1+0
3+0
|3
2
1
3
|53.639
47.878
59.900
117.631
|453,36483
394,80625
443,83940
344,62098
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|56.164
65.133
76.900
84.831
|450,47952
375,57694
424,31043
376,03518
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|83.970
99.871
103.000
109.940
|420,75938
343,29233
396,57580
351,31991
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|94.050
96.919
163.000
—
|411,08374
345,77452
346,91805
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|98.682
124.244
177.000
210.391
|406,75930
324,37199
338,01792
290,48216
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|115.672
144.820
154.000
172.942
|391,70909
310,79958
353,48273
308,09067
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
Temel Bilimler Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
25+1
|31
31
26
26
|141.204
161.957
186.000
237.079
|372,03905
300,84675
332,94128
280,14322
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|160.682
190.700
201.000
228.376
|359,03121
286,35983
324,22470
283,38190
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|171.949
217.319
243.000
270.935
|352,32140
274,98391
304,72801
268,90420
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|178.324
210.056
221.000
241.572
|348,64335
277,90651
314,25494
278,58607
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
2
2
2
|191.892
253.848
311.000
316.977
|341,35250
261,60147
279,54894
256,24219
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|192.103
243.641
—
—
|341,24650
265,06243
—
—
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|194.798
229.039
244.000
242.738
|339,87381
270,36083
304,23787
278,18720
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|208.766
258.444
279.000
306.100
|333,06081
260,10786
290,55037
258,98654
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|232.901
274.197
282.000
303.449
|322,33552
255,20626
289,22033
259,68996
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|240.734
327.954
—
—
|319,13279
240,63947
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|240.783
295.143
302.000
325.456
|319,11319
249,17988
282,38894
254,12750
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|249.993
292.410
291.000
316.675
|315,41066
249,92621
286,09217
256,31621
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|254.777
306.929
311.000
329.356
|313,52252
245,97931
279,47854
253,21076
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|274.295
312.082
313.000
328.192
|306,47368
244,61297
278,94834
253,48472
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|286.418
318.358
334.000
366.544
|302,32051
243,00318
272,36894
244,98194
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
15+1
|26
26
21
16
|286.574
308.117
301.000
318.902
|302,27034
245,66203
282,63137
255,78835
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|293.351
329.453
337.000
356.981
|300,05966
240,28041
271,48873
246,97404
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|302.179
324.379
324.000
346.796
|297,24235
241,50401
275,25583
249,20491
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|304.198
339.610
339.000
348.359
|296,63093
237,84522
270,82931
248,85689
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|308.325
340.602
341.000
363.619
|295,36308
237,61373
270,51347
245,56504
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|311.711
335.392
337.000
351.748
|294,34780
238,85483
271,55238
248,10536
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|311.862
341.142
339.000
343.309
|294,30259
237,48124
270,83965
249,98911
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|312.102
345.728
348.000
375.650
|294,23110
236,40966
268,31228
243,11376
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|318.447
358.835
358.000
376.791
|292,32518
233,20338
265,86585
242,88444
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|319.102
358.956
352.000
374.203
|292,13084
233,16873
267,29610
243,40393
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
20+1
20+1
|31
31
21
21
|320.500
354.460
351.000
378.027
|291,72322
234,30511
267,63407
242,64341
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|323.737
365.669
365.000
401.796
|290,79238
231,35230
263,99584
238,06667
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|328.556
363.240
361.000
378.999
|289,43975
232,04980
265,09092
242,45377
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|329.280
361.076
358.000
373.814
|289,24472
232,62424
265,88028
243,48370
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|330.633
364.009
362.000
380.046
|288,86568
231,82745
264,66642
242,23573
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|333.286
366.531
365.000
388.081
|288,10033
231,08182
263,92344
240,64723
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|334.313
364.542
363.000
390.848
|287,81097
231,67848
264,44967
240,12679
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|334.604
360.448
356.000
372.269
|287,73454
232,78005
266,43007
243,80418
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|21
21
21
—
|335.044
375.716
422.000
—
|287,61112
227,64322
250,72108
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
40+1
|41
41
52
41
|336.284
369.312
377.000
397.222
|287,28322
230,16767
260,88541
238,90770
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|342.500
379.497
386.000
393.549
|285,53863
225,50883
258,79744
239,59779
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|342.506
372.296
371.000
390.139
|285,53705
229,09288
262,33614
240,26281
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|21
21
21
16
|346.225
384.390
382.000
408.190
|284,55222
219,84721
259,71441
236,90243
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|347.994
385.564
386.000
410.645
|284,07244
216,99158
258,60257
236,45542
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
15
21
21
|366.624
Dolmadı
388.000
400.493
|279,34853
Dolmadı
258,12648
238,30485
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
8
21
21
|377.474
Dolmadı
400.000
419.718
|276,71034
Dolmadı
255,37786
234,81002
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
16
21
21
|378.104
Dolmadı
396.000
410.900
|276,56480
Dolmadı
256,46432
236,40731
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
5
21
21
|378.122
Dolmadı
430.000
401.512
|276,56071
Dolmadı
248,85668
238,11853
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
8
21
21
|384.236
Dolmadı
432.000
431.995
|275,11660
Dolmadı
248,53498
232,55217
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
10
16
16
|391.085
Dolmadı
400.000
430.229
|273,57573
Dolmadı
255,45320
232,88447
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
3
21
21
|395.652
Dolmadı
403.000
419.974
|272,56874
Dolmadı
254,79943
234,76300
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Fen ve Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
7+0
3+0
—
|8
3
3
—
|405.373
Dolmadı
508.000
—
|270,46320
Dolmadı
234,51943
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
—
21
21
|408.838
Dolmadı
418.000
439.286
|269,74064
Dolmadı
251,42727
231,16924
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
6
21
21
|409.375
Dolmadı
434.000
466.527
|269,62768
Dolmadı
248,23796
224,12006
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
6
16
16
|414.206
Dolmadı
433.000
438.069
|268,60986
Dolmadı
248,29337
231,40768
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
2
26
26
|416.924
Dolmadı
426.000
457.373
|268,05528
Dolmadı
249,79325
227,12530
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
4
16
16
|417.077
Dolmadı
426.000
452.436
|268,02002
Dolmadı
249,68805
228,34853
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
5
16
16
|421.124
Dolmadı
424.000
438.771
|267,20598
Dolmadı
250,13355
231,26600
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
1
21
21
|428.586
Dolmadı
431.000
460.440
|265,70551
Dolmadı
248,65965
226,22724
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
15+1
|26
2
21
16
|440.808
Dolmadı
447.000
452.825
|263,30642
Dolmadı
245,56642
228,25188
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
—
16
9
|484.720
Dolmadı
469.000
Dolmadı
|255,58262
Dolmadı
241,42971
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Fen ve Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
—
—
—
|528.131
Dolmadı
—
—
|248,99120
Dolmadı
—
—