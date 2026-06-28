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Haberler Fotohaber Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 16:41

Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Ev sahipleri ve kiracıların temmuz ayında yenilenecek sözleşmeler için gözü kira artış oranına çevrildi. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Temmuz zammı için haziran enflasyon verisi beklenirken, yeni dönemde uygulanacak tavan zam oranı da netleşecek. İşte, kira artış oranı hesaplama yöntemi ve temmuz ayı için açıklama tarihi…

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Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmesi temmuz ayında yenilenecek olan kiracı ve ev sahipleri, uygulanacak zam oranını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranını belirliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı da belli olacak.

Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

TEMMUZ 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından netleşecek. TÜİK'in takvimine göre haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak.

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Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Bu oran, haziran ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış oranı oldu. Temmuz ayı için geçerli olacak yeni oran ise haziran verisinin açıklanmasıyla değişecek.

Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesabında mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı ile çarpılıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
Kira artış oranı: 32,24
Artış tutarı: 8.060 TL
Yeni aylık kira bedeli: 33.060 TL
Yeni yıllık kira bedeli: 396.720 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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