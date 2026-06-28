Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Bu oran, haziran ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış oranı oldu. Temmuz ayı için geçerli olacak yeni oran ise haziran verisinin açıklanmasıyla değişecek.