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Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 16:41
Kira artış oranı belli oluyor! Temmuz 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Ev sahipleri ve kiracıların temmuz ayında yenilenecek sözleşmeler için gözü kira artış oranına çevrildi. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Temmuz zammı için haziran enflasyon verisi beklenirken, yeni dönemde uygulanacak tavan zam oranı da netleşecek. İşte, kira artış oranı hesaplama yöntemi ve temmuz ayı için açıklama tarihi…