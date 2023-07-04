Giriş Tarihi: 04.07.2023 23:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 23:42

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kira artış oranı hesaplama haziran enflasyon oranı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmede kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Öte yandan yüzde 25 oranındaki kira artışı sınırlaması uzatıldı mı sorusu yanıt arıyor. 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2023 Temmuz ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…