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Haberler Fotohaber TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 23:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 23:42

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kira artış oranı hesaplama haziran enflasyon oranı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmede kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Öte yandan yüzde 25 oranındaki kira artışı sınırlaması uzatıldı mı sorusu yanıt arıyor. 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2023 Temmuz ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kira artış oranı Temmuz 2023 son dakika araştırılmaya başladı. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı bu kez 6 aylık verinin tamamlanmasıyla maaş zamlarını da belirleyecek. Sabit kira artışı öncesinde kira zammı üzerinde etkili olan enflasyonun yeni rakamları değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan %25 sınırına dair kararı paylaştı. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Son rakamlar takip ediliyor. Peki, kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamları belli oluyor. Memur ve emekli zammınd altı sınırı belirleyecek rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

TÜİK enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

TEMMUZ 2023 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte işyeri kira artış oranı da belli olacak. 5 Temmuz saat 10.00 civarında enflasyonun açıklanması bekleniyor.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ ORANI UZATILDI MI?

Kira artışı hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

Buna göre 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 kira zammı uygulamasına devam edilecek. Bu sınır sadce konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023: Enflasyon oranı ile 2023 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verileri şöyle: Tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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