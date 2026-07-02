Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ekonomi gündeminde gözler, TÜİK tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin Temmuz zammı nihai halini alırken, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yeni dönemin yasal kira artış oranı da belli olacak. Açıklanan veriler ile hem mülk sahiplerinin hem de kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması şekillenecek.