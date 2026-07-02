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Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:10

Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2026 Haziran ayı enflasyon verisi, gayrimenkul piyasasının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerine uygulanacak resmi oranlar belli olacak. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte detaylar…

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Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ekonomi gündeminde gözler, TÜİK tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin Temmuz zammı nihai halini alırken, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yeni dönemin yasal kira artış oranı da belli olacak. Açıklanan veriler ile hem mülk sahiplerinin hem de kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması şekillenecek.

Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2026 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyurulacak.

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Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Bu oran, haziran ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış oranı oldu. Temmuz ayı için geçerli olacak yeni oran ise haziran verisinin açıklanmasıyla değişecek.

Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ÖRNEK BİR KİRA HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut kira bedeli: 25.000 TL

Kira artış oranı: 32,24

Artış tutarı: 8.060 TL

Yeni aylık kira bedeli: 33.060 TL

Yeni yıllık kira bedeli: 396.720 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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