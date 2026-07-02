Haberler
Fotohaber
Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:10
Kira Artış Oranı Hesaplama | 2026 Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
2026 Haziran ayı enflasyon verisi, gayrimenkul piyasasının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerine uygulanacak resmi oranlar belli olacak. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte detaylar…