Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye genelindeki vatandaşları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile sözleşme yenileme dönemlerinde, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi verilere çevriliyor. Son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanan oran, konut ve iş yeri kiralarındaki azami artış sınırını belirleyecek. Böylece kira artış oranı, hem bütçesini ayarlamak isteyen kiracılar hem de mülkünden yasal sınırda gelir elde etmek isteyen ev sahipleri için kritik bir veri olarak ön plana çıkıyor.