Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:32

Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği resmi kira artış oranı için Temmuz 2026 dönemi yaklaşıyor. 12 aylık TÜFE ortalaması, sözleşme yenileyecek olan vatandaşların kira bedellerini doğrudan belirleyecek. Böylece "2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı nasıl hesaplanır?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

  • ABONE OL
Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye genelindeki vatandaşları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile sözleşme yenileme dönemlerinde, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi verilere çevriliyor. Son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanan oran, konut ve iş yeri kiralarındaki azami artış sınırını belirleyecek. Böylece kira artış oranı, hem bütçesini ayarlamak isteyen kiracılar hem de mülkünden yasal sınırda gelir elde etmek isteyen ev sahipleri için kritik bir veri olarak ön plana çıkıyor.

Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU

Fikir vermesi açısından, örnek bir kira hesabı şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026
Kira Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 9.672,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.064,00 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA