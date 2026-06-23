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Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:32
Kira zammı açıklanma tarihi: 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği resmi kira artış oranı için Temmuz 2026 dönemi yaklaşıyor. 12 aylık TÜFE ortalaması, sözleşme yenileyecek olan vatandaşların kira bedellerini doğrudan belirleyecek. Böylece "2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı nasıl hesaplanır?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...