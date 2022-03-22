Kırık Kalp Sözleri: Gönül Kıranlara Söylenecek En Güzel, Duygusal, Resimli Kalbi Kırık Sözler ve Mesajlar

Kırdığın yerden kanıyor şimdi kalbim. Bu saatten sonra o kırıkları tamir etsen bile en küçük bir sallantıda yeniden gönlüme batmayacak mı parçalar!

Senden hiç ummazdım ben bunu. Zaten insanoğlunun en büyük hatası da bu değil mi? Kırmaz dediklerimizin kırması, satmaz dediklerimizin satması!