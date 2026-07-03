Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665'inci kez Edirne'de düzenleniyor. Festival programı kapsamında 29 Haziran'da başlayan etkinliklerin ardından, yağlı güreş heyecanı 3 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'na taşındı. Pehlivanlar, Kırkpınar'ın simgesi haline gelen altın kemer için mücadele edecek.