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Haberler Fotohaber Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:59

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

Edirne'de asırlardır yaşatılan ata sporu geleneğinin en büyük buluşması olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanların altın kemer mücadelesi, başpehlivanlık finalleriyle sona erecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek, başpehlivanlık güreşleri hangi gün yapılacak?

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665'inci kez Edirne'de düzenleniyor. Festival programı kapsamında 29 Haziran'da başlayan etkinliklerin ardından, yağlı güreş heyecanı 3 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'na taşındı. Pehlivanlar, Kırkpınar'ın simgesi haline gelen altın kemer için mücadele edecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLADI!

665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde resmi açılış programının ardından müsabakalar başladı. Edirne'de düzenlenen organizasyonda farklı boylarda mücadele edecek pehlivanlar, üç gün boyunca er meydanında rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Kırkpınar programında kortej yürüyüşü, geleneksel törenler ve konserler de yer alıyor.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz 2026 Pazar günü sona erecek. Festivalin son gününde başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirilecek. Günün sonunda yapılacak ödül töreniyle 665. Kırkpınar'ın başpehlivanı belli olacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kırkpınar'da en büyük heyecan, 5 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Başpehlivanlık kategorisinde finale kalan isimler, altın kemerin sahibi olmak için er meydanına çıkacak.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ kanallarında canlı yayınlanacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'nin Sarayiçi bölgesindeki Er Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan organizasyon, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarından gelen pehlivanları ve güreşseverleri Edirne'de buluşturuyor.

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