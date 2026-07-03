Haberler
Fotohaber
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:59
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?
Edirne'de asırlardır yaşatılan ata sporu geleneğinin en büyük buluşması olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanların altın kemer mücadelesi, başpehlivanlık finalleriyle sona erecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek, başpehlivanlık güreşleri hangi gün yapılacak?