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Haberler Fotohaber Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:33

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek organizasyonda başpehlivanlar altın kemer için er meydanına çıkacak. Güreşseverler, festival programını ve müsabakaların başlayacağı günü araştırıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihleri…

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

Edirne'nin asırlık gelenekleri arasında yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi pehlivanları altın kemeri kuşanmak için kıran kırana mücadele edecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILACAK?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne'de bulunan Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Türkiye'nin farklı illerinden gelecek pehlivanlar, başpehlivanlık ve altın kemer mücadelesi için er meydanında boy gösterecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ kanallarında canlı yayınlanacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLETLİ Mİ?

665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tribün girişleri günlere göre değişiklik gösteriyor. Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler tüm izleyicilere ücretsiz olacak.

Başpehlivanların er meydanına çıkacağı 4 Temmuz Cumartesi ile final güreşlerinin yapılacağı 5 Temmuz Pazar günü için biletler satışa sunuldu.

4 Temmuz Cumartesi

  • Birinci kademe biletler 1.750 TL
  • İkinci kademe biletler ise 1.400 TL

5 Temmuz Pazar

  • Birinci kademe bilet fiyatı 2.600 TL,
  • İkinci kademe bilet fiyatı 1.750 TL

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