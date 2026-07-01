Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLETLİ Mİ?

665.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tribün girişleri günlere göre değişiklik gösteriyor. Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler tüm izleyicilere ücretsiz olacak.

Başpehlivanların er meydanına çıkacağı 4 Temmuz Cumartesi ile final güreşlerinin yapılacağı 5 Temmuz Pazar günü için biletler satışa sunuldu.

4 Temmuz Cumartesi

Birinci kademe biletler 1.750 TL

İkinci kademe biletler ise 1.400 TL

5 Temmuz Pazar