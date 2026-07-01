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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:33
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali takvimi
Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek organizasyonda başpehlivanlar altın kemer için er meydanına çıkacak. Güreşseverler, festival programını ve müsabakaların başlayacağı günü araştırıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihleri…